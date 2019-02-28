Непряева: в глубине души надеялась, что за серебро можно будет побороться

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что надеялась на то, что женской сборной России удастся побороться за второе место в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде.

Российская команда заняла третье место. Победу одержала команда Швеции, вторыми финишировали норвежки.



«Пока только так, к сожалению. На самом деле есть небольшое неудовлетворение, потому что в глубине души надеялась, что за серебро можно будет побороться. Но всё равно есть медаль, и я рада этому месту. Я не считаю, что мы проиграли слабым соперникам.

Отставание от первых двух мест уже было гигантское, соперницы были очень сильными и догнать их было нереально. Думаю, все понимали, что нам оставалось только бороться за бронзу", — цитирует Непряеву ТАСС.