Двоеборец Рийбер выиграл гонку преследования на ЧМ-2019, Яхин — 39-й

На чемпионате мира в Зеефельде в рамках лыжного двоеборья прошла гонка преследования.

Победу одержал норвежский спортсмен Ярль Магнус Рийбер, вторым стал австриец Бернхард Грубер, третьим — японец Акито Ватабе. Лучший результат среди россиян показал Эрнест Яхин – 39-е место.



Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия



Гонка преследования. 10 км



1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 25.01,3

2. Бернхард Грубер (Австрия) – 1,4

3. Акито Ватабе (Япония) – 4,6

4. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 29,8

5. Илькка Херола (Финляндия) – 36,4

6. Эспен Бьорнстад (Норвегия) – 41,4…

39. Эрнест Яхин (Россия) – 3.30,1…

41. Александр Пашаев (Россия) – 3.47,5…

47. Вячеслав Барков (Россия) – 4.48,5

48. Виталий Иванов (Россия) – 5.13,3.