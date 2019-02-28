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Двоеборец Рийбер выиграл гонку преследования на ЧМ-2019, Яхин — 39-й

Двоеборец Рийбер выиграл гонку преследования на ЧМ-2019, Яхин — 39-й
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира в Зеефельде в рамках лыжного двоеборья прошла гонка преследования.

Победу одержал норвежский спортсмен Ярль Магнус Рийбер, вторым стал австриец Бернхард Грубер, третьим — японец Акито Ватабе. Лучший результат среди россиян показал Эрнест Яхин – 39-е место.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Гонка преследования. 10 км

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) – 25.01,3
2. Бернхард Грубер (Австрия) – 1,4
3. Акито Ватабе (Япония) – 4,6
4. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 29,8
5. Илькка Херола (Финляндия) – 36,4
6. Эспен Бьорнстад (Норвегия) – 41,4…
39. Эрнест Яхин (Россия) – 3.30,1…
41. Александр Пашаев (Россия) – 3.47,5…
47. Вячеслав Барков (Россия) – 4.48,5
48. Виталий Иванов (Россия) – 5.13,3.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. К-109 + Гонка преследования 10 км
28 февраля 2019 года, четверг. 17:15 МСК
1
Ярль Магнус Рийбер
Норвегия
25:01.3
2
Бернхард Грубер
Австрия
25:02.7
3
Акито Ватабе
Япония
25:05.9
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