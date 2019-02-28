Меркушина: никогда не планируем так называемый пик формы по ходу сезона

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заявила, что никогда не планирует выход на пик формы по ходу сезона.

«Самое интересное, что мы никогда не планируем так называемый пик формы по ходу сезона. Всегда настраиваемся ровно провести весь сезон. Да, в связи с некоторыми болезнями и другими физиологическими особенностями не всё получается, бывают провалы. А что касается вот этих пиков, так это у любого человека есть хорошие дни и плохие, хороший период в жизни и не очень. Нужно просто постараться эту полосу удач сдвинуть на нужное время, в нужный момент побежать чуть лучше, чем обычно. Просто нужно иметь больше концентрации, больше моральных усилий», — приводит слова Меркушиной интернет-портал XSport.