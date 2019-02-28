Белорукова: на последнем этапе болели за Нильссон, шведки вписали себя в историю

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала результат эстафетной гонки на чемпионате мира в Зеефельде. Финишную черту сборная России пересекла третьей. Победили шведки, вторыми стали норвежки.

На последнем этапе шведка Стина Нильссон сумела обыграть норвежку Терезе Йохауг, которая до этого завоевала в Зеефельде два золота, но не участвовала в спринтерских дисциплинах.



«Если честно, на последнем этапе болели и за Стину, но и вы, думаю, тоже. Не то что мы больше болеем за шведов, чем за норвежцев, просто это история. Норвежки очень сильны, и сегодня шведки вписали себя в историю, одолев их, это классно. Благодаря таким гонкам наш спорт становится более интересным», — цитирует Белорукову ТАСС.