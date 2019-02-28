Бородавко: на финишном этапе Устюгов лучше Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал состав команды на мужскую эстафетную гонку, которая состоится завтра, 1 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

В состав сборной России на эти соревнования вошли: Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов и Александр Бессмертных.

«Варианты всегда есть. Я считаю, что нынешний состав – оптимальный вариант.

Кто всё-таки предпочтительнее на финишный этап: Устюгов или Большунов? Думаю, на сегодняшний день – Устюгов. Могу сказать, что Большунов точно не пробежит марафон», – цитирует Бородавко «Спорт день за днём».

Накануне Бессмертных завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде завершится 3 марта.