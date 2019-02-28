Крамер: пока ещё не обсуждали в команде расстановку по этапам в мужской эстафете

Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о подготовке к мужской эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Эстафета 4 по 10 км классическим и свободным ходом пройдёт завтра, 1 марта. В составе сборной России побегут Андрей Ларьков, Сергей Устюгов, Александр Большунов и Александр Бессмертных.

«Мы пока ещё не обсуждали внутри команды расстановку по этапам в мужской эстафете. Возможно, Сергей Устюгов будет стартовать на первом этапе, а может, и не на первом. Обещаю, что сборная России будет очень активно бороться со сборной Норвегии. Мы выставим сильнейших, и, кто знает, может быть, норвежские тренеры ошибутся ещё раз уже в нашу пользу», – приводит слова Крамера интернет-портал РИА «Новости».