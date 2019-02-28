СМИ: казахстанец Полторанин и два австрийца признались в употреблении допинга

Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийских спортсмена — Макс Хауке и Доминик Бальдауф — признались в употреблении кровяного допинга, утверждает австрийское интернет-издание Kurier.



Сообщается, что Полторанин, Хауке и Бальдауф после допроса отпущены на свободу. Эстонские спортсмены Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв всё еще находятся под стражей и проходят процедуру допроса.

Ранее сообщалось, что пятерым задержанным лыжникам грозит до трёх лет лишения свободы. Предварительное следствие ведёт прокуратура Инсбрука. Существует вероятность, что дела в отношении подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов спортсменов будут переданы в правоохранительные органы их родных стран.