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СМИ: казахстанец Полторанин и два австрийца признались в употреблении допинга

СМИ: казахстанец Полторанин и два австрийца признались в употреблении допинга
Другие / Лыжный спорт

Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийских спортсмена — Макс Хауке и Доминик Бальдауф — признались в употреблении кровяного допинга, утверждает австрийское интернет-издание Kurier.

Сообщается, что Полторанин, Хауке и Бальдауф после допроса отпущены на свободу. Эстонские спортсмены Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв всё еще находятся под стражей и проходят процедуру допроса.

Ранее сообщалось, что пятерым задержанным лыжникам грозит до трёх лет лишения свободы. Предварительное следствие ведёт прокуратура Инсбрука. Существует вероятность, что дела в отношении подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов спортсменов будут переданы в правоохранительные органы их родных стран.

Федерация лыжных гонок Казахстана подтвердила задержание Полторанина в Зеефельде
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