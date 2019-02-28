Нильссон: чувствовала, что лучше умереть, чем стать сегодня второй

Шведская лыжница Стина Нильссон прокомментировала победу сборной в женской эстафете на чемпионате мира в Зеефельде.



«Чувствовала, что лучше умереть, чем стать сегодня второй, поэтому отдала все силы. Знала, что Терезе (Йохауг. — Прим. «Чемпионата») меня доберёт, вопрос был в том, когда. Она захотела обойти меня на подъёме, но в мои планы это не входило. Также я не хотела первой уходить на спуск. Точно знала, что хочу делать на финишной прямой, и у меня всё получилось», – приводит слова Нильссон Aftonbladet.

Женская сборная России в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала в эстафете бронзу. У сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира.