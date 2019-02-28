Васильева заявлена на суперспринт на этапе Кубка IBU в Отепя

Завтра, 1 марта, на этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония) пройдёт женский суперспринт.

Под 26-м номером на гонку заявлена Маргарита Васильева, которая находится под угрозой дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев.

Ульяна Кайшева получила 31-й стартовый номер, Виктория Сливко — 39-й. Анастасия Морозова выйдет на старт под 47-м номером, Кристина Резцова начнёт гонку 62-й. Последней из россиянок на суперспринт заявлена Лариса Куклина — под 64-м номером, сообщается на официальном сайте IBU.

Результаты россиян на этапе Кубка IBU в Отепя будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 7 по 17 марта.