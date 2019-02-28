Лыжники использовали допинг на ЧМ в здании, замаскированном под парикмахерскую

Координатор по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии Тронд Нистад поделился информацией о допинговом скандале на чемпионате мира — 2019 в Зеефельде (Австрия).



Напомним, полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва из-за подозрений в употреблении допинга.



По словам Нистада, полиция организовала слежку за человеком, который распространял допинг среди спортсменов. Он обосновался в здании рядом с гостиницей сборной Австрии. Заведение было замаскировано под парикмахерскую. Пятеро арестованных лыжников посещали здание во время ЧМ-2019. Когда полиция ворвалась внутрь, Макс Хауке делал переливание крови.



«Допинговый притон был прямо у нашей гостиницы. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно», – приводит слова Нистада VG.

СМИ: казахстанец Полторанин и два австрийца признались в употреблении допинга