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Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь

Фото: Trond Tandberg/Getty Images
Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь
Другие / Лыжный спорт

В Интернете появилось видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке, который во время визита полиции переливал кровь в своём номере.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале VOL.AT — Vorarlberg Online.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии в среду, 27 февраля, были арестованы девять человек. Пять из них — лыжники. Помимо Макса Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

Сообщалось, что спортсменам грозит до трёх лет тюрьмы. Предварительное следствие ведёт прокуратура Инсбрука. Существует вероятность, что дела в отношении подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов спортсменов будут переданы в правоохранительные органы их стран.

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