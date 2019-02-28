Й. Бё: если допинг-скандал был в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне

Олимпийский чемпион — 2018 норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Это ужасно. Сейчас можно только представить, сколько времени Полторанин мог использовать допинг и оставаться безнаказанным, сколько медалей он мог отобрать у норвежцев и других иностранных спортсменов. Всё это ужасные новости, но хорошо, что обманщиков всё-таки ловят.

Сейчас самое простое – обвинять кого-либо. Постараемся сфокусироваться только на тех, кого поймали. На самом деле, у некоторых стран есть допинговая культура. Достаточно только посмотреть на число дисквалифицированных спортсменов. Это серьёзная проблема. Например, Австрия и Эстония – страны с допинговой историей. Боюсь, что подобное может произойти на чемпионате мира в Эстерсунде. Если такое случилось в лыжных гонках, то может произойти и в биатлоне», – приводит слова Бё VG.

27 февраля полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. Были арестованы девять человек, пятеро из них – спортсмены: двое австрийцев, двое эстонцев и один казахстанец. Позднее двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин и австрийские спортсмены Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в употреблении кровяного допинга.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца