Около 60 спортсменов посещали доктора, виновного в допинг-скандале на ЧМ-2019

Полиция Германии задержала спортивного доктора из клиники в Эрфурте, который подозревается в распространении допинга среди спортсменов, информирует портал Kurier.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были арестованы два помощника доктора и пятеро лыжников, пользовавшихся их услугами. Под подозрением находятся ещё около 60 спортсменов из разных стран и видов спорта — плавание, футбол, гандбол и другие.

«Этот доктор не новичок. Он был фигурантом в деле Бернхарда Коля (австрийский велогонщик, дисквалифицированный за допинг. — Прим. „Чемпионата“), — сообщил Дэвид Мюллер, начальник отдела профилактики допинга Национального антидопингового агентства Австрии.

В распоряжении полиции оказались пакеты с кровью, по которым можно идентифицировать атлетов, пользовавшихся услугами задержанного доктора.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники: австрийцы Макс Хаук и Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.