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Карякин выиграл турнир по блицу в Москве

Карякин выиграл турнир по блицу в Москве
Другие / Шахматы

Российский шахматист Сергей Карякин выиграл турнир по блицу в Москве в рамках Кубка группы компаний «Регион». Призовой фонд турнира составил € 20 тысяч.

Карякин не проиграл ни одной партии и набрал 14,5 очка из 18 возможных. Второе место занял представитель Испании Давид Антон (14 очков), по 13 очков набрали четверо шахматистов — Александр Грищук (Россия), Эдуардо Итуррисага (Венесуэла), Рауф Мамедов (Азербайджан) и Александр Инджич (Сербия).

29-летний Сергей Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012 год) и блицу (2016). В 2016 году российский шахматист одержал победу в турнире претендентов, но в матче за шахматную корону проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

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