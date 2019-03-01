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Ягудин: зрители сделают всё, чтобы «пронести» российских спортсменов к финишу

Ягудин: зрители сделают всё, чтобы «пронести» российских спортсменов к финишу
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Посол Универсиады в Красноярске, олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил надежду, что российские болельщики обеспечат своим спортсменам максимальную поддержку на Универсиаде в Красноярске, которая пройдёт со 2 по 12 марта.

«Немножко сложно, наверное, будет нашим спортсменам выступать, потому что мы у себя дома. Но мы знаем, как наши российские болельщики могут поддерживать. Наши зрители сделают всё, чтобы „пронести“ наших спортсменов к финишу, чтобы все закрывали свои мишени, чтобы фигуристы выполняли все свои прыжки», — цитирует Ягудина ТАСС.

Всего на Универсиаде в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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