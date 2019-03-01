Драчёв: Поршнев прилетит на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в своём «инстаграме» ответил на вопрос о целесообразности участия Никиты Поршнева в Универсиаде в Красноярске.

Один из пользователей написал Драчёву: «Владимир Петрович, подскажите мне, пожалуйста, а почему Поршнев здесь, на Универсиаде, а не на сборе со сборной? Где справедливость? И почему Иры Казакевич нету в составе в Отепя? Зато Куклина тут как тут». Глава СБР ответил: «Поршнев прилетит на чемпионат мира».

В состав сборной России по биатлону на Универсиаду вошли: Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Алексей Петров, Василий Томшин, Алексей Чулев, Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Эмма Тимербулатова, Ирина Казакевич, Елена Чиркова.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт 7-17 марта в Эстерсунде.