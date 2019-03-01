Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, которые были задержаны австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, отпущены из-под стражи. Они признали вину в нарушении антидопинговых правил.

«Да, их отпустили. Их привезут в Зеефельд», — сообщил ERR генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл.

Эстонский союз лыжного спорта подтвердил факт признания Таммъярва и Веерпалу в приёме допинга.

«К сожалению, Эстонский союз лыжного спорта должен подтвердить, что эстонские лыжники Таммъярв и Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга в разговоре с тренером Анти Саарепуу. Использованию допинга не может быть никакого оправдания.

Заслуживающий особого внимания факт — то, что как с Team Haanja, так и с командой признавшегося в употреблении допинга казахстанского лыжника Алексея Полторанина были связаны эстонские тренеры Мати Алавер и Андрус Веерпалу. Эстонский союз лыжного спорта просит Эстонский олимпийский комитет в данном вопросе как можно быстрее высказать свою позицию", — отмечается в заявлении.



Ранее Полторанин и австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсменам грозит тюремное заключение сроком до трёх лет.