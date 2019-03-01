Объявлены составы сборных Италии, Чехии, США и Канады на ЧМ-2019 по биатлону

С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Стали известны составы сборных Италии, Чехии, Канады и США на эти соревнования.
Состав сборной Италии
Женщины: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунгальдьер.
Мужчины: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Тьерри Шеналь.
Состав сборной Чехии
Женщины: Маркета Давидова, Луция Харватова, Джессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова.
Мужчины: Михал Крчмарж, Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Якуб Штвртецкы.
Состав сборной США
Женщины: Сюзан Данкли, Клэр Игэн, Джоанн Файрстил Рид, Эмили Дрейссигакер.
Мужчины: Шон Доэрти, Лейф Нордгрен, Джейк Браун, Макс Дёрчи, Александер Макинтош Хоу.
Состав сборной Канады
Женщины: Розанна Кроуфорд, Сара Бодри, Эмма Ландер, Меган Бэнкс.
Мужчины: Кристиан Гоу, Скотт Гоу, Жюль Бюрнотт, Айдан Миллар.