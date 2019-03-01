Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Менеджер сборной Норвегии: мы просто разбиты новостью о Полторанине

Фото: Al Bello/Getty Images
Менеджер сборной Норвегии: мы просто разбиты новостью о Полторанине
Другие / Лыжный спорт

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал информацию о том, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин признался в применении кровяного допинга. Полторанин, которого австрийская полиция задержала на чемпионате мира в Зеефельде, был отпущен на свободу. Всего были задержаны пять лыжников.

Накануне стало известно, что спортсмены применяли допинг на чемпионате мира в здании, замаскированном под парикмахерскую.

«Мы невероятно расстроены. Так и есть. Сказать больше нечего. Мы просто разбиты новостью о том, что спортсмены пошли на такую операцию. Я шокирован. Это нечто нереальное. Именно так я к этому отношусь. Они посещали допинговую лабораторию в городе. Это словно сцена из научной фантастики. Ситуация с Полтораниным меня очень расстроила», — приводит слова Лефсуса NRK.

Ранее сообщалось, что задержанным лыжникам грозит до трёх лет лишения свободы.

СМИ: казахстанец Полторанин и два австрийца признались в употреблении допинга
Источник: NRK Сообщить об ошибке
Теги
Допинг •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент