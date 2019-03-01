Менеджер сборной Норвегии: мы просто разбиты новостью о Полторанине

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус прокомментировал информацию о том, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин признался в применении кровяного допинга. Полторанин, которого австрийская полиция задержала на чемпионате мира в Зеефельде, был отпущен на свободу. Всего были задержаны пять лыжников.

Накануне стало известно, что спортсмены применяли допинг на чемпионате мира в здании, замаскированном под парикмахерскую.

«Мы невероятно расстроены. Так и есть. Сказать больше нечего. Мы просто разбиты новостью о том, что спортсмены пошли на такую операцию. Я шокирован. Это нечто нереальное. Именно так я к этому отношусь. Они посещали допинговую лабораторию в городе. Это словно сцена из научной фантастики. Ситуация с Полтораниным меня очень расстроила», — приводит слова Лефсуса NRK.

Ранее сообщалось, что задержанным лыжникам грозит до трёх лет лишения свободы.