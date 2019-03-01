Иверсен: Веерпалу — мой друг, но если он принимал допинг, моё мнение изменится

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал скандал вокруг его друга эстонца Андреаса Веерпалу, который признался в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Зеефельде. Веерпалу, а также четыре других лыжника были задержаны австрийской полицией. Они все признали свою вину в применении кровяного допинга.

«Андреас — мой друг. Если это правда, то я невероятно в нём разочарован. Если он принимал допинг, то моё мнение о нём изменится. Людям, которые принимают допинг, нечего делать на лыжной трассе. Пусть сидят дома. Они не могут участвовать в соревнованиях с теми, кто всю жизнь посвятил этому. Вообще, Андреас отличный парень, я очень удивлён.

Хорошо, что всё было обнаружено до старта гонки. Это лучше, чем через год отбирать медали", — цитирует Иверсена NRK.