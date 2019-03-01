Гонка в скоростном спуске на этапе КМ по горнолыжному спорту в Сочи отменена

Официальный сайт Российской федерации горнолыжного спорта проинформировал, что соревнования горнолыжниц в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи отменены.

«Продолжавшийся с ночи снегопад и сгустившийся над некоторыми участками трассы туман не позволил подготовить склон для проведения тренировки. Таким образом, была отменена и официальная гонка этапа в этой дисциплине. В пятницу, 1 марта, будет приниматься решение о том, как будет изменена программа соревнований.

В субботу, 2 марта, в 10:30 мск начнётся гонка в супергиганте. С учётом того, что на воскресенье прогноз погоды звучит благоприятно, в воскресенье, 3 марта, на это же время намечен ещё один супергигант, который послужит заменой несостоявшейся гонки Кубка мира в этой дисциплине в Санкт-Антоне (Австрия)", – говорится в сообщении.