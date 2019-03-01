Белорукова: удивились, увидев Йохауг на 4-м этапе. Норвегия, что ты делаешь?

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала решение тренерского штаба сборной Норвегии поставить на четвёртый этап эстафеты в рамках чемпионата мира в Зеефельде Терезе Йохауг. На финише норвежка проиграла шведке Стине Нильссон и довольствовалась серебром. Сборная России завоевала бронзу.

«Мы были удивлены тем, что Йохауг поставили на четвёртый этап. Что ты делаешь, Норвегия? Йохауг очень хороша на втором этапе, там она может обеспечить Норвегии преимущество. В финишном спринте она не так сильна, хотя выступила достаточно мощно. Я не думала, что Швеция опередит Норвегию, но рада, что на чемпионате мира наконец победила другая страна», — приводит слова Белоруковой Dagbladet.

Сегодня, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафета.