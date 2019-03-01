Йохауг: на каком этапе эстафеты хочу выступить в следующий раз? На 2-м, конечно

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде. На финише она проиграла шведке Стине Нильссон и принесла своей команде серебро.

«Выступать на последнем этапе было забавно и в то же время тревожно. Я видела, что Стина далеко впереди, и подумала, что нужно для начала сокращать отставание метр за метром, а не рваться вперёд сразу. Я много отыграла на подъёме. Если бы таких подъёмов было больше…

Мы изначально понимали, что Швеция — фаворит, но все девушки сделали, что в их силах. В итоге мы завоевали серебро.

На каком этапе хочу выступать в следующий раз? А как вы думаете? На втором, конечно", — цитирует Йохауг Dagbladet.

Бронзу в эстафете завоевала сборная России.