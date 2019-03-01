Сливко: болельщики, пищущие гадости в интернете, в лицо это не повторят

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что в общении с болельщиками на соревнованиях и в интернете мало общего.

«Конечно, на соревнованиях никто не скажет, что ты плохой. В Раубичах болельщики ждали нас с Натальей Гербуловой в гостинице, говорили, что они с нами и что всё получится. Те болельщики, которые пишут негативные вещи в интернете, на соревнования по биатлону и не ездят. Они никогда не смогут повторить это в лицо. Только создают секретные аккаунты и пишут гадости», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Виктория также оценила возможность работы со спортивным психологом.

«Я думала об этом, но решила, что не смогу разговаривать открыто с человеком, которого не знаю. Конечно, высококлассные специалисты в состоянии помочь спортсмену. Но я не смогу открыть душу до той степени, чтобы незнакомый человек меня понял. Я общаюсь с близкими, с тренерами, с которыми работаю. Они видят по тренировкам, как и на что я реагирую. С ними можно поговорить, они выслушают и помогут. Тренер сборной – Виталий Викторович Норицын – очень грамотный психолог, который всегда найдёт нужные слова», — сказала Сливко.

Сливко — чемпионка Европы 2016 года.

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