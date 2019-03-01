Карлссон: была удивлена тем, что не встретила на втором этапе эстафеты Йохауг

Шведские лыжницы Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла и Стина Нильссон прокомментировали решение тренерского штаба сборной Норвегии поставить на четвёртый этап эстафеты в рамках чемпионата мира в Зеефельде Терезе Йохауг. Нильссон на финише опередила норвежку и принесла своей команде золото.

«Появление Терезе на четвёртом этапе стало сюрпризом. Стина выступила здорово, она нас всех впечатлила», — цитирует Андерсон Dagbladet.

«Я была удивлена тем, что не встретила на втором этапе Терезе. Не думала, что расстановка у Норвегии будет такой», — сказала Карлссон.

«Я была удивлена, узнав, что Терезе будет стартовать на четвёртом этапе. Норвегия нас поразила», — отметила Калла.

«Я чувствовала, что Терезе выступит на заключительном этапе, потому что она — самый надёжный вариант. Рада, что у меня было такое испытание. Победить её — это фантастика», — призналась Нильссон.

Бронзу в эстафете завоевала сборная России.