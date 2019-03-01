Биатлонистка Васильева не прошла в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя

В Отепя (Эстония) стартовал седьмой этап Кубка IBU. Сегодня, 1 марта, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла представительница Норвегии Текла Брун-Ли. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анастасия Морозова, ставшая 13-й.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Текла Брун-Ли (Норвегия) — 8.57,9 (0+2).

2. Луиза Куммер (Германия) — +1,9 (0+2).

3. Ингела Андерссон (Швеция) — +2,7 (0+1)...

13. Анастасия Морозова (Россия) — +34,6 (2+2)...

16. Лариса Куклина (Россия) — +35,7 (2+1)...

22. Виктория Сливко (Россия) — +43,6 (1+2)...

28. Ульяна Кайшева (Россия) — +52,7 (2+2)...

30. Кристина Резцова (Россия) — +57,7 (5+1)...

53. Маргарита Васильева (Россия) — +1.50,0 (6+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.