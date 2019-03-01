Павличенко: в этом сезоне был готов завершить карьеру

Российский саночник Семён Павличенко сообщил, что перед началом сезона ставил себе задачу показать высокий результат, поскольку в противном случае он бы завершил профессиональную карьеру.

«Сезон начинал немного скомканно. Мне больше времени хотелось проводить с семьёй, смотреть, как растут мои дети, и я даже задумался о завершении карьеры. У меня была цель добиваться высоких результатов, но решил, что если не получится, то буду завершать карьеру. Семья мне говорила, чтобы я продолжил выступать. Моя семья, когда присутствует на соревнованиях, только помогает мне.

Я хотел сдержать своё мужское слово и очень переживал, что не смогу выполнить свой план и придётся уйти, но я выполнил его уже на главных стартах – чемпионате мира и чемпионате Европы – и продолжил работать. Моя планка – иметь превосходство над всеми спортсменами", – приводит слова Павличенко «Р-Спорт».