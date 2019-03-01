Горнолыжница Шиффрин: решение провести этап Кубка мира в Сочи смехотворное

Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин раскритиковала решение Международной лыжной федерации доверить Сочи право проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спорту.

«Решение FIS поставить этап в Сочи в календарь Кубка мира просто смехотворно. Для спортсменов добраться туда с лыжами и всем остальным невероятно дорого и почти невозможно», — приводит слова Шиффрин журналист Брайан Пинелли в своём «твиттере».

Ранее стало извстно, что соревнования горнолыжниц в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Сочи отменены из-за того, что над некоторыми участками трассы туман не позволил подготовить склон.

Шиффрин является двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте.