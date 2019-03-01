Женская сборная России выиграла золото на юниорском ЧЕ по стрельбе из лука

На юниорском чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в Самсуне (Турция), женская сборная России заняла первое место в командном турнире.

Российская команда в составе Туяны Будажаповой, Марии Зотовой и Дарьи Орешниковой победила спортсменок с Украины со счётом 6:0. В игре за третье место Турция переиграла Италию — 5:4.

Юниорский чемпионат Европы проходит в рамках взрослого европейского первенства. Чемпионат Европы — первое крупное соревнование по стрельбе из лука в 2019 году. В турнире, который завершится 2 марта, принимают участие 184 спортсмена из 25 стран.

Стрельба из лука в помещении. Юниорский чемпионат Европы. Самсун, Турция

Женщины. Командный турнир. Финал

Россия — Украина — 6:0

Матч за 3-е место

Турция — Италия — 5:4.