Вьюхин стал 2-м в спринте на этапе юниорского Кубка IBU, несмотря на 4 промаха

Российский биатлонист Андрей Вьюхин занял второе место в спринте на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Победу одержал представитель Словении Алекс Цисар. Тройку призёров замкнул швейцарец Нико Залутт.
Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Третий этап. Шушен, Норвегия
Юниоры. Спринт
1. Алекс Цисар (Словения) — 25.04,8 (0).
2. Андрей Вьюхин (Россия) — +23,1 (4).
3. Нико Залутт (Швейцария) — +31,5 (1)...
16. Александр Бектуганов (Россия) — +1.20,0 (0)...
41. Антон Овсянников (Россия) — +2.07,8 (2)...
46. Никита Матвеев (Россия) — +2.13,4 (4)...
61. Илья Новопашин (Россия) — +2.38,7 (3)...
77. Андрей Кричун (Россия) — +3.36,8 (1).
Сегодня, 1 марта, на этапе в Шушене также состоится спринтерская гонка у юниорок.
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