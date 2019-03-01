Вьюхин стал 2-м в спринте на этапе юниорского Кубка IBU, несмотря на 4 промаха

Российский биатлонист Андрей Вьюхин занял второе место в спринте на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Победу одержал представитель Словении Алекс Цисар. Тройку призёров замкнул швейцарец Нико Залутт.

Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Третий этап. Шушен, Норвегия

Юниоры. Спринт

1. Алекс Цисар (Словения) — 25.04,8 (0).

2. Андрей Вьюхин (Россия) — +23,1 (4).

3. Нико Залутт (Швейцария) — +31,5 (1)...

16. Александр Бектуганов (Россия) — +1.20,0 (0)...

41. Антон Овсянников (Россия) — +2.07,8 (2)...

46. Никита Матвеев (Россия) — +2.13,4 (4)...

61. Илья Новопашин (Россия) — +2.38,7 (3)...

77. Андрей Кричун (Россия) — +3.36,8 (1).

Сегодня, 1 марта, на этапе в Шушене также состоится спринтерская гонка у юниорок.