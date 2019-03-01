Малиновский стал 3-м в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя

В Отепя (Эстония) продолжается седьмой этап Кубка IBU. Сегодня, 1 марта, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял представитель Норвегии Александер Фьелд Андерсен. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Игорь Малиновской, ставший третьим.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 7.37,9 (0+1).

2. Габриэль Стегмайр (Швеция) — +2,2 (0+1).

3. Игорь Малиновский (Россия) — +2,3 (0+0)...

16. Карим Халили (Россия) — +25,8 (1+2)...

22. Антон Бабиков (Россия) — +36,4 (2+2)...

26. Сергей Корастылёв (Россия) — +37,6 (1+1)...

29. Семён Сучилов (Россия) — +41,8 (3+1)...

43. Кирилл Стрельцов (Россия) — +52,3 (3+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.