Васильев: больных надо отправлять на Паралимпиаду, зачем усугублять их диагнозы?

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал своё мнение по поводу применения терапевтических исключений в лыжных гонках.

«Норвежки всегда традиционно хорошо выступают. Ещё бы правила, которые прописаны в олимпийской хартии, работали в полной мере, а именно: были бы равные условия для всех спортсменов. Имею ввиду терапевтические исключения. Совершенно очевидно, что главный и основополагающий документ о равенстве всех спортсменов на сегодняшний день не соответствует тому, что было прежде. Поэтому наши спортсмены, да и многие другие, находятся в неравных условиях с теми же норвежцами. Вы посмотрите статистику. До 70-ти процентов всех так называемых «больных» обыгрывают всех здоровых. Ясно же, что это какое-то безумие. Как могут больные люди обыгрывать здоровых? Значит, надо пересматривать это формулу, и отправлять тех, кто болеет, на Паралимпиаду. Пусть они там соревнуются. А спорт высших достижений должен быть предоставлен только для здоровых людей. Больных людей ещё больше травмировать не надо. Зачем усугублять их диагнозы? Пусть они лечатся, а потом приходят в большой спорт и выступают на равных со всеми», – цитирует Васильева «Спорт день за днём».

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