Турсынбаева рассказала, почему ушла от Орсера и вернулась к Тутберидзе

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, работающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала, почему решила расстаться с тренером Брайаном Орсером.

«Везде есть плюсы и минусы. Для кого-то тренировки в Канаде удобнее, другим же больше подходят тренировки в России. Мне нравится тренироваться в России. Здесь всё сосредоточено на достижении результата. Кому-то нравится тренироваться в более спокойной обстановке, а кому-то больше подходят российские методы. Думаю, я нашла своё место.

Когда я жила в Канаде, то выучила английский. Это большой плюс. Мы с Брайаном ездили на многие соревнования, а когда он не мог, меня сопровождала мама. В России тренеры работают со всеми нами одновременно. Здесь так много тренеров, и они успевают помогать всем и за всеми следить.

Тяжело тренироваться вдали от семьи. Я почти не видела родных — лишь раз в полгода. Дома мне легче. Этери Тутберидзе взяла меня назад, я очень этому рада", — цитирует Турсынбаеву официальный сайт ISU.



В 2012 и 2013 годах она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем переехала в Канаду. В 2018 году Элизабет вновь стала работать с Тутберидзе.