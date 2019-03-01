Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам покинет пост после допинг-скандала на ЧМ

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам покинет пост после допинг-скандала на ЧМ
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Тронн Нистад сообщил, что намерен уйти в отставку после того, как были выявлены случаи употребления кровяного допинга спортсменами национальной команды Максом Хауке и Домиником Бальдауфом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Я увидел доказательства того, что австрийские спортсмены употребляли допинг. Это значит, что я прекращаю сотрудничать с австрийской лыжной федерацией. У меня нет желания с ними работать, пока там есть люди, которые готовы пойти на такое. После завершения чемпионата мира поеду домой в Рамзау», — приводит слова Нистада VG.

Ранее лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийских спортсмена — Макс Хауке и Доминик Бальдауф — признались в употреблении кровяного допинга.

Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии
Тайная лаборатория в Германии. Кровь переливают в Австрии. Замешаны десятки спортсменов. А про проблемы Швеции помните? Чистая Европа, ау!
Источник: VG Сообщить об ошибке
Теги
Допинг •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент