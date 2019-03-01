Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам покинет пост после допинг-скандала на ЧМ

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Тронн Нистад сообщил, что намерен уйти в отставку после того, как были выявлены случаи употребления кровяного допинга спортсменами национальной команды Максом Хауке и Домиником Бальдауфом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Я увидел доказательства того, что австрийские спортсмены употребляли допинг. Это значит, что я прекращаю сотрудничать с австрийской лыжной федерацией. У меня нет желания с ними работать, пока там есть люди, которые готовы пойти на такое. После завершения чемпионата мира поеду домой в Рамзау», — приводит слова Нистада VG.

Ранее лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийских спортсмена — Макс Хауке и Доминик Бальдауф — признались в употреблении кровяного допинга.