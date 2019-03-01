Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Золото выиграли норвежцы. Бронза досталась французам.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Эстафета. 4х10 км. Мужчины

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:42.32,1.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Сергей Устюгов) — +38,8.

3. Франция (Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жуве) — +1.01,0.

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Матти Хейккинен, Пертту Хювяринен) — +1.02,8.

5. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) — +1.39,5.

Для сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.