Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Золото выиграли норвежцы. Бронза досталась французам.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Эстафета. 4х10 км. Мужчины
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:42.32,1.
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов, Сергей Устюгов) — +38,8.
3. Франция (Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жуве) — +1.01,0.
4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Матти Хейккинен, Пертту Хювяринен) — +1.02,8.
5. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) — +1.39,5.
Для сборной России это седьмая медаль на нынешнем чемпионате мира. Соревнования в Зеефельде завершатся 3 марта.