В Австрии завели дело на полицейского из-за видео с лыжником, принимающим допинг

Австрийский следователь, который опубликовал видеозапись с лыжником Максом Хауке, принимающим кровяной допинг во время задержания в Зеефельде (Австрия), временно отстранён от работы.

Сотруднику правоохранительных органов грозит уголовное дело за разглашение служебной тайны, информирует пресс-служба Федерального ведомства по уголовным делам Австрии.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пять из них — лыжники. Помимо Хауке — его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

В настоящее время все задержанные лыжники признались в употреблении кровяного допинга и были отпущены на свободу. Ведётся расследование. Спортсменам грозит до трёх лет лишения свободы.

Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь