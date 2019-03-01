Лыжницы Седова, Истомина, Нечаевская и Соболева выступят в гонке на 30 км на ЧМ

Российские лыжницы Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева выступят в гонке на 30 км свободным стилем в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде (Австрия), сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Соревнования состоятся завтра, 2 марта. Эта гонка станет заключительной для женщин на нынешнем чемпионате мира.



Российские спортсмены в Зеефельде завоевали шесть медалей — 3 серебряные и 3 бронзовые. В заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта, 3 марта, состоится мужская гонка на 50 км свободным стилем.

Накануне женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете.