Туктамышева: в этом сезоне хочу начинать программы с двух тройных акселей

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в нынешнем сезоне болельщики увидят более сложные программы в её исполнении.

«В этом сезоне от старта к старту мы усложняем наши программы. Произвольные катания мы хотели начать с двух тройных акселей (по одному в комбинации). Надеюсь, вы увидите это на соревнованиях в текущем сезоне. P.S. Я тоже надеюсь», — написала Туктамышева в "Твиттере".

Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России решил включить Туктамышеву в число запасных на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). В основной состав российской сборной вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В запас помимо 22-летней спортсменки попала Станислава Константинова.

Туктамышева пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Саранске из-за воспаления лёгких. В финале Гран-при в Ванкувере (Канада) Елизавета продемонстрировала третий результат.