Легков: у российских лыжников суперсильная перспективная команда

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился ожиданиями от сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Серебро будет для российской команды хорошим результатом. В теории две команды претендуют на золото, но лыжные гонки — это вид спорта, где возможно всё. У кого больше шансов убежать? 50 на 50. На каждом отрезке есть кто-то послабее, кто-то посильнее.

Большунов против Рёте? Саша — очень сильный спортсмен, но Рёте слишком хорош «коньком», у него есть преимущество. Тактика для Устюгова? Два километра он должен «разминаться», а потом идти, как говорится, «на все деньги». На финише шансов у Клебо всё-таки больше, поэтому надо рисковать. Йоханнес может продержаться, но если будет задел в 30-40 секунд, то такое не отыгрывается на последнем этапе. Хочется золота, конечно, но в любом случае команда выступает достойно. Ребята на правильном пути. Это суперсильная команда, очень молодые спортсмены, у которых всё ещё впереди», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Легков завершил карьеру весной 2018 года.