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Корастылёв стал четвёртым в суперспринте на этапе Кубка IBU в Отепя

Корастылёв стал четвёртым в суперспринте на этапе Кубка IBU в Отепя
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония). Второе место занял представитель Италии Даниэле Каппеллари. Тройку призёров замкнул норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд.

Лучший из россиян, Сергей Корастылёв, стал четвёртым.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония
Мужчины. Суперспринт. Финал
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 13.13,2 (2+2).
2. Даниэле Каппеллари (Италия) — 13,8 (1+2).
3. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — +24,6 (1+3).
4. Сергей Корастылёв (Россия) — +28,3 (1+2)...
10. Семён Сучилов (Россия) — 1.12,9 (4+3)...
14. Антон Бабиков (Россия) — +1.25,1 (6+3).
15. Карим Халили (Россия) — +1.25,5 (3+3)...
17. Игорь Малиновский (Россия) — +1.29,3 (3+4).

По итогам квалификации из борьбы выбыл россиянин Кирилл Стрельцов.

Малиновский стал 3-м в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя
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