Корастылёв стал четвёртым в суперспринте на этапе Кубка IBU в Отепя

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония). Второе место занял представитель Италии Даниэле Каппеллари. Тройку призёров замкнул норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд.



Лучший из россиян, Сергей Корастылёв, стал четвёртым.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Отепя, Эстония

Мужчины. Суперспринт. Финал

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 13.13,2 (2+2).

2. Даниэле Каппеллари (Италия) — 13,8 (1+2).

3. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — +24,6 (1+3).

4. Сергей Корастылёв (Россия) — +28,3 (1+2)...

10. Семён Сучилов (Россия) — 1.12,9 (4+3)...

14. Антон Бабиков (Россия) — +1.25,1 (6+3).

15. Карим Халили (Россия) — +1.25,5 (3+3)...

17. Игорь Малиновский (Россия) — +1.29,3 (3+4).

По итогам квалификации из борьбы выбыл россиянин Кирилл Стрельцов.