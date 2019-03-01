Эстонский лыжник признался, что начал использовать допинг по совету тренера

Эстонский лыжник Карел Таммъярв, который был задержан австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, после освобождения из тюрьмы рассказал, что начал использовать кровяной допинг в 2016 году после разговора с одним из тренеров команды Мати Алавером.

«У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга.

Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось. Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. После того, как ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как всё происходило. Наше сотрудничество позволит нам попасть домой, а не остаться здесь.

Не сказали, какое наказание предстоит. Для меня это освобождение, что я могу говорить с вами так, что руки не дрожат. Хорошо, что это закончилось, но мне, разумеется, очень тяжело.

Я, который третий год связан с этим, тогда одно время уже было сильное ощущение, что я не могу этого делать. Я надеялся, что от моих лучших результатов возникнут лучшие возможности в эстонском лыжном спорте и тогда я сам смогу отойти в сторону», — приводит слова Таммъярва Delfi.

По словам Таммъярва, со всем происшествием связан и второй пойманный на допинге эстонский лыжник Андреас Веерпалу и его отец и тренер Андрус Веерпалу, тренер Анти Саарепуу об этом не знал.

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