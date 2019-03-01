Бессмертных: убежать было нереально — Нисканен не отпустил бы, Сундбю не отстал

Российский лыжник Александр Бессмертных, бежавший второй этап эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал своё выступление и назвал причину отставания от лидера — финишёра сборной России Сергея Устюгова.

«Сергею было тяжело, что-то бок заколол. Отставание на первом круге? На спуске аккуратненько проехал, получил просвет, но потом всё было нормально. Компания на втором этапе подобралась хорошая, и я рад, что мы втроём приехали к финишу. Интереснее было бы, если бы кто-то один убежал, но, думаю, в такой компании это нереально. Нисканен бы не отпустил, Сундбю не отстал бы, а я бы поддержал», — сказал Бессмертных в эфире «Матч ТВ».

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете, уступив команде Норвегии.