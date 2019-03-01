Ларьков: на третьем круге неправильно сел на спуск и был заблокирован

Российский лыжник Андрей Ларьков, бежавший первый этап эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал своё выступление.

«С первого круга заметил, что у ребят лыжи держат похуже, чем у меня. Хотя было два спуска, на них я немного уступал. Однако это не мешало работать в свою силу. Хотел чуть пораньше начать, но на третьем круге, в первый подъём, неправильно сел на спуск. В итоге много людей меня заблокировали. Я только пошёл с верхушки подъёма, а хотелось это сделать с начала», — сказал Ларьков в эфире «Матч ТВ».

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете, уступив команде Норвегии.