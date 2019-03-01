Большунов: это очередная медаль, но хочется медали другого достоинства

Российский лыжник Александр Большунов, бежавший первый этап эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал своё выступление.



«Да, это очередная медаль, но хочется медали другого достоинства. Сегодня была задача начинать спокойно, вработаться в гонку и только потом пытаться что-то сделать. В принципе, доволен своим этапом, смог его пройти так, как было задумано», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Александра Большунова и Сергея Устюгова завоевала серебро в эстафете, уступив команде Норвегии.

Для Большунова медаль стала третьей на ЧМ-2019. Ранее он стал вторым в скиатлоне и в командном спринте с Глебом Ретивых.