Клебо: был рад, что на финише Устюгова не было в пяти секундах позади меня

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) не ожидал обыграть россиянина Сергея Устюгова более чем на 30 секунд. Дело в том, что у Клебо были проблемы со сном в последние дни и с утра он неважно себя чувствовал.

«В моём состоянии с утра не было ничего хорошего, если честно. Мои руки дрожали и мёрзли, это неприятно, но закончилось всё очень хорошо.

Не знаю, как мне удалось оторваться уже на спуске на втором круге. Внезапно отрыв вырос до 10 секунд, и я понял, что теперь нужно просто стремиться на финиш. Думал, что буду держаться на спиной Устюгова до борьбы на финише. В итоге к финишу я закислился и устал. Я был рад, что Устюгова не было в пяти секундах позади меня», — приводит слова Клебо NRK.