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Мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на ЧЕ по стрельбе из лука

Мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на ЧЕ по стрельбе из лука
Другие / Прочие виды спорта

Мужская сборная России по стрельбе из лука завоевала золотые награды в командном турнире чемпионата Европы по стрельбе из лука.

В финале спортсмены победили команду Украины со счётом 5:1. В состав сборной России вошли Эрдем Цыдыпов, Болот Цыбжитов и Арслан Балданов.

В матче за третье место сборная Турции обыграла команду Италии со счётом 5:4.

В женском командном турнире чемпионата Европы также победила команда России. В решающем поединке Саяна Цыремпилова, Инна Степанова и Виктория Будаева обыграли представительниц Грузии со счётом 5:4.

В матче за бронзовые медали команда Украины обыграла сборную Беларуси – 5:4.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука проходит в Турции. Соревнования завершатся 2 марта.

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