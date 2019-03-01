Мужская и женская сборные России сделали золотой дубль на ЧЕ по стрельбе из лука

Мужская сборная России по стрельбе из лука завоевала золотые награды в командном турнире чемпионата Европы по стрельбе из лука.



В финале спортсмены победили команду Украины со счётом 5:1. В состав сборной России вошли Эрдем Цыдыпов, Болот Цыбжитов и Арслан Балданов.



В матче за третье место сборная Турции обыграла команду Италии со счётом 5:4.



В женском командном турнире чемпионата Европы также победила команда России. В решающем поединке Саяна Цыремпилова, Инна Степанова и Виктория Будаева обыграли представительниц Грузии со счётом 5:4.



В матче за бронзовые медали команда Украины обыграла сборную Беларуси – 5:4.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука проходит в Турции. Соревнования завершатся 2 марта.