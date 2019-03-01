Вяльбе: после шести километров в эстафете Устюгов был уже нулевой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что лыжник Сергей Устюгов не показал на чемпионате мира в Австрии своего настоящего потенциала. Устюгов не выиграл ни одной личной медали, а на заключительном этапе эстафеты не сумел навязать борьбу за золото норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Считаю, что у Серёжи не было на этом чемпионате той формы, которая должна быть. Мы же знаем, как он может. После шести километров он был, в общем-то, уже нулевой. Что тут сказать — конечно, мы очень хотим золото, но пока не можем обыграть этих сильных, стабильных спортсменов. С Клебо пока вообще никто сравниться не может. Может быть, Серёга где-то перегорел, ждал, гонки не бегал, такое возможно. Но я рада. Как сказал Юрий Викторович Бородавко, всё забудется, а медаль останется», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».