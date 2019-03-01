Эстонский лыжник Таммъярв: тратил на допинг средства, полученные от спонсоров

Эстонский лыжник Карел Таммъярв, который оказался в числе задержанных австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, рассказал, откуда он брал средства на применение запрещённых препаратов.



«Это были те средства, которые поступали мне от личных спонсоров. Это большие суммы. Не хочу об этом больше говорить. Думал, что попринимаю допинг, результаты пойдут в гору и у эстонских лыж будут лучшие условия. Хотел закончить с допингом. Это не мафия, где нет возможности выйти из порочного круга. Захотел — ушёл…



Мучила ли меня совесть? Привыкаешь ко всему. К тому же немецкий врач сказал, что такой допинг практически не обнаруживается, а когда я ему сказал, что меня здесь, в Зеефельде фотографируют какие-то подозрительные типы, то мне просто ответили: «Дружок, у тебя паранойя...» — цитирует Таммъярва postimees.ee.

Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга