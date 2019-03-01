«Летающий лыжник» Кубацкий выиграл ЧМ на трамплине HS109, Васильев — 23-й

Поляк Давид Кубацкий стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина, выиграв соревнования на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). На вторую ступень пьедестала почёта поднялся его соотечественник Камиль Стох. Бронзовым призёром стал австриец Штефан Крафт.
Лучшим из россиян на трамплине HS109 стал Дмитрий Васильев. В первой попытке он прыгнул на 92,5 м, а во второй на 96,5. Получив в сумме за два прыжка 192,5 балла, Васильев оказался 23-м в итоговом протоколе.
Евгений Климов и Роман Трофимов завершили соревнования после первой финальной попытки. Климов с прыжком на 92 м занял 35-е место, а Трофимов с прыжком на 84,5 м завершил соревнования на 39-й позиции.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Трамплин HS109
1. Давид Кубацкий (Польша) – 218,3.
2. Камиль Стох (Польша) – 215,5.
3. Штефан Крафт (Австрия) – 214,8…
23. Дмитрий Васильев (Россия) – 192,5.