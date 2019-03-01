Тренер эстонских лыжников: для меня эта вся ситуация с допингом — огромный шок

Главный тренер сборной Эстонии по лыжным видам спорта Анти Сарапуу прокомментировал допинговый скандал, участниками которого на чемпионате мира в австрийском Зеефельде стали два его подопечных — Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.



«Моя жизнь сломана. Не знал, что спортсмены употребляют допинг. Честно думал, что улучшение результатов связано с работой сборной команды, в которой все мы тренируемся и где я работаю тренером. Это шок. Для меня эта вся ситуация — огромный шок», — приводит слова наставника эстонской сборной postimees.ee.



Также Сарапуу отказался брать ответственность за случившийся инцидент с Таммъярвом и Веэрпалу.



Ранее президент Эстонского союза лыжного спорта Андреас Лаане заявил, что по окончании чемпионата мира в Зеефельде контракт с главным тренером сборной команды будет расторгнут.

Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга